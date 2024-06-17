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مالاوي تشيع جثمان نائب الرئيس

مراسم تشييع جنازة ساولوس كلاوس تشيليما نائب رئيس مالاوي
17 يونيو 2024 22:48

احتشد جمع من الناس في مالاوي لتأبين نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما وسط إجراءات أمنية مشددة اليوم الاثنين بعد وفاته في حادث تحطم طائرة صحبة ثمانية أشخاص آخرين الأسبوع الماضي.
ووري تشيليما (51 عاما) الثرى في قريته "نسيبى" في منطقة "نتشيو" على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة ليلونجوي بلانتاير.
وحضر الرئيس لازاروس تشاكويرا، مراسم الدفن، اليوم الاثنين. ودعا تشاكويرا إلى إجراء تحقيق مستقل في تحطم الطائرة وطريقة الاستجابة.
كما دعا زعماء سياسيون إلى التزام الهدوء.
كان تشيليما زعيم حزب "حركة التحول المتحدة". وانضم إلى تشاكويرا في تشكيل تحالف "تونسي" الحاكم واختير لمنصب نائب الرئيس حين حقق التحالف الفوز في انتخابات 2020.
أُلقي القبض على تشيليما عام 2022 بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع. وبرأته محكمة، الشهر الماضي، بعد أن قدم الادعاء إخطارا بحفظ القضية. ونفى تشيليما ارتكاب أي مخالفات.

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المصدر: وكالات
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ساولوس تشيليما
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