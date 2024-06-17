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الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ مشروع الأضاحي في باكستان

الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ مشروع الأضاحي في باكستان
18 يونيو 2024 01:14

إسلام آباد (وام)

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نفذ مكتب «الهلال الأحمر» الإماراتي في جمهورية باكستان الإسلامية، مشروع الأضاحي 2024، وذلك في إطار مد جسور التعاون والعطاء مع كل الشعوب الشقيقة والصديقة. 
ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من توزيع الأضاحي لهذا العام حوالي 4000 عائلة في جمهورية باكستان الإسلامية، بعد أن عززت «الهيئة» المشروع على الساحة المحلية والخارجية ليشمل عدداً كبيراً من الأسر المتعففة والشرائح المحتاجة والفئات الأكثر تأثراً من ظروف الحياة المعيشية الصعبة.  وحرص مكتب «الهيئة» على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي هذا العام في جميع أنحاء باكستان، بما يحقق تطلعات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دعم ومساندة أصحاب الحاجات والأسر المتعففة.

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