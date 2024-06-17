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السيطرة على حريق غابات ضخم في لوس أنجلوس

طاقم يكافح حريق غابة في لوس أنجلوس
17 يونيو 2024 23:28

سيطر رجال الإطفاء في كاليفورنيا، الاثنين، على أكبر حريق تشهده الولاية هذا العام حتى الآن، مع تزايد المخاوف بشأن الظروف المتوقعة للأشهر الحارة والجافة المقبلة.
وقضى الحريق شمال مدينة لوس أنجلوس بسرعة على ما يقرب من 15 ألف فدان (60 كيلومترًا مربعًا) خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى إجلاء أكثر من ألف من المعسكرين من متنزه ترفيهي وإغلاق بحيرة شعبية لركوب القوارب.
وتسبب الحريق في تصاعد سحابة من الدخان صوب الجنوب مما أجبر أكثر من ألف شخص على النزوح عن منازلهم.
وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا إنها وجهت تحذيرا من الحرائق في المنطقة المحيطة بحريق "بوست"، والتي من المتوقع أن تهب عليها رياح تصل سرعتها إلى 20 ميلا (32 كيلومترا) على الأقل في الساعة.
وتسبب الدخان في إصدار تحذيرات بشأن جودة الهواء في أجزاء من مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا.

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المصدر: وكالات
حريق غابات
لوس أنجلوس
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