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مستوطنون إسرائيليون يحرقون أراضي زراعية فلسطينية في رام الله

سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
18 يونيو 2024 01:14

رام الله (الاتحاد)

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أفادت مصادر فلسطينية، بإقدام مستوطنين إسرائيليين على حرق أرض زراعية في قرية «برقا» شرقي رام الله في الضفة الغربية، كما هاجموا مركبات السكان بالحجارة، على الشارع الالتفافي فوق جسر القرية.
 وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن مستوطنين إسرائيليين داهموا منطقة «بير المرج» الزراعية في القرية وأحرقوا أشجاراً، دون إحصاء الضرر.
وأضافت المصادر، أن المستوطنين الإسرائيليين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة وأرهبوهم، على الشارع الالتفافي المؤدي إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي.
كما اقتحم مجموعة من المستوطنين أمس، تجمعات لبدو فلسطينيين شمال غرب مدينة أريحا.
 وأفاد مصدر فلسطيني وفق «وفا»، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا ومعهم قطعانهم من الأغنام تجمع «عرب المليحات» ومصلى فيه وعاثوا فيه خراباً وتدميراً.
 وأشار إلى أن «التجمعات البدوية في الأغوار تتعرض لهجوم كبير من قبل المستوطنين، وشددت الشرطة والجيش الإسرائيلي من إجراءاتهما العسكرية ضد تلك التجمعات».
 كما أقدم مستوطنون، أمس، على رعي مواشيهم في مزروعات الفلسطينيين في منطقة «مسافر يطا» جنوب الخليل.

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