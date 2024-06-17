مبعوث بايدن يصل إلى تل أبيب لمنع التصعيد بين إسرائيل ولبنان

تل أبيب (وكالات)

وصل مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون أمن الطاقة، عاموس هوكستين، إلى إسرائيل في محاولة لتهدئة حدة التوترات بين إسرائيل ولبنان، والتي تهدد بالتحول إلى حرب شاملة عبر الحدود. وأكدت متحدثة باسم السفارة الأميركية وصول الدبلوماسي هوكستين إسرائيل أمس.

ويحاول هوكستين التوصل لحل دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان منذ شهور.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، فإنه يعتزم التوجه إلى لبنان لإجراء محادثات.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، سيجتمع هوكستين الذي زار إسرائيل ولبنان عدة مرات في الأشهر الأخيرة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

ويتبادل لبنان إطلاق النيران مع إسرائيل بشكل شبه يومي منذ السابع من أكتوبر.

وتقود الولايات المتحدة وفرنسا الجهود للتوسط في اتفاق لضمان عدم اندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية، مساء أمس، بلدات «عيتا الشعب وعيترون وحانين» في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية عدداً من المناطق الجنوبية.