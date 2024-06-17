الثلاثاء 18 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مبعوث بايدن يصل إلى تل أبيب لمنع التصعيد بين إسرائيل ولبنان

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
18 يونيو 2024 01:14

تل أبيب (وكالات)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تطلق مبادرة لـ«التفريغ النفسي» لأطفال غزة
«الأونروا»: غزة المكان الأخطر في العالم على عمال الإغاثة

وصل مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون أمن الطاقة، عاموس هوكستين، إلى إسرائيل في محاولة لتهدئة حدة التوترات بين إسرائيل ولبنان، والتي تهدد بالتحول إلى حرب شاملة عبر الحدود. وأكدت متحدثة باسم السفارة الأميركية وصول الدبلوماسي هوكستين إسرائيل أمس.
ويحاول هوكستين التوصل لحل دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان منذ شهور. 
وبحسب تقارير وسائل الإعلام، فإنه يعتزم التوجه إلى لبنان لإجراء محادثات. 
وبحسب مسؤولين إسرائيليين، سيجتمع هوكستين الذي زار إسرائيل ولبنان عدة مرات في الأشهر الأخيرة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج. 
ويتبادل لبنان إطلاق النيران مع إسرائيل بشكل شبه يومي منذ السابع من أكتوبر. 
وتقود الولايات المتحدة وفرنسا الجهود للتوسط في اتفاق لضمان عدم اندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل.
واستهدفت غارات جوية إسرائيلية، مساء أمس، بلدات «عيتا الشعب وعيترون وحانين» في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية عدداً من المناطق الجنوبية.

الطاقة
إسرائيل
تل أبيب
فلسطين
غزة
لبنان
آخر الأخبار
جانب من مبادرة متطوعي عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تطلق مبادرة لـ«التفريغ النفسي» لأطفال غزة
اليوم 01:15
مواقع سكن الحجاج في مشعر منى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يواصلون رمي «الجمرات» في مشعر منى
اليوم 01:14
أحد موظفي «الأونروا» يتفقد منطقة محترقة في مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: غزة المكان الأخطر في العالم على عمال الإغاثة
اليوم 01:14
آلاف المسلمين يؤودن الصلاة في المسجد الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
علماء من الأزهر الشريف وجامعة أم القرى لـ«الاتحاد»: نجاح موسم الحج نتيجة جهود سعودية مميزة
اليوم 01:14
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مبعوث بايدن يصل إلى تل أبيب لمنع التصعيد بين إسرائيل ولبنان
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©