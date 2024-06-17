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«الفارس الشهم 3» تطلق مبادرة لـ«التفريغ النفسي» لأطفال غزة

جانب من مبادرة متطوعي عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية (من المصدر)
18 يونيو 2024 01:15

غزة (الاتحاد)

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واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وأطلقت عملية «الفارس الشهم 3» بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مبادرة تهدف إلى «التفريغ النفسي» لأطفال غزة النازحين في مراكز وخيام الإيواء، للتخفيف من آثار معاناتهم النفسية، وما ترتب على قسمات وجوههم إثر الحرب على غزة. 
وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق، 32000 طن من الإمدادات العاجلة نقلت عبر 260 رحلة جوية و1243 شاحنة، وثلاث سفن رست في ميناء العريش قبل نقل حمولتها إلى قطاع غزة. 
وحملت السفينة الأولى 4016 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية، فيما حملت السفينة الإغاثية الثانية 4544 طناً من المساعدات، بينما تضمنت السفينة الثالثة 4630 طناً من المواد الإغاثية.
كما استطاعت دولة الإمارات بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي من إيصال نحو 300 طن من المساعدات الغذائية إلى القطاع عن طريق البحر وتسليمها إلى شمال القطاع.
وأنشأت الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف جالون يومياً، يستفيد منها أكثر من 600 ألف شخص من سكان القطاع.
وتنتج 5 مخابز أوتوماتيكية افتتحتها دولة الإمارات نحو 15000 رغيف خبز في كل ساعة، ويستفيد منها 72 ألف شخص، كما توفر مادة الطحين لـ 8 مخابز أوتوماتيكية لتوفير الاحتياجات اليومية من الخبز لـ 17140 شخصاً.

الفارس الشهم 3
الإمارات
غزة
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جانب من مبادرة متطوعي عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية (من المصدر)
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«الفارس الشهم 3» تطلق مبادرة لـ«التفريغ النفسي» لأطفال غزة
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