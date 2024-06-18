مصرع 13 شخصاً في السلفادور وغواتيمالا جراء الأمطار الغزيرة

تسببت الأمطار الغزيرة التي تضرب السلفادور منذ يوم الجمعة الماضي، في وفاة 11 شخصاً، وأجبرت أكثر من 880 شخصاً على إخلاء منازلهم، حسبما ذكرت اللجنة الوطنية للحماية المدنية.

وقال خوان كارلوس بيديجين، وزير الداخلية السلفادوري، إن البرلمان أعلن يوم الأحد الماضي حالة الطوارئ الوطنية لمدة 15 يوماً للمساعدة في حماية الأرواح.. فيما أوضح فرناندو لوبيز، وزير البيئة والموارد الطبيعية، أن الأحوال الجوية قد تبدأ في التحسن بحلول يوم غد الأربعاء.

وأفادت حكومة السلفادور بأن الأمطار تسببت حتى الآن في 42 انهياراً أرضياً.

من جهة أخرى أعلنت السلطات في غواتيمالا، وفاة شخصين في قرية تشاكايا في بلدية ساكابولاس الغربية جراء الأمطار الغزيرة.