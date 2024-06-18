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قتلى ومفقودون جراء انهيارات أرضية بالإكوادور

قتلى ومفقودون جراء انهيارات أرضية بالإكوادور
18 يونيو 2024 12:00

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة في منطقة جبلية بوسط الإكوادور، حسبما ذكرت الشرطة في البلاد.

وقالت الشرطة إن 16 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح، فيما فقد نحو 20 شخصا.

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وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في إقليمي تونجوراهوا وتشيمبورازو، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية.

وتوقعت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي موسم أعاصير فوق المعدلات الطبيعية في حوض المحيط الأطلسي، والذي يمتد من أول يونيو الجاري إلى 30 نوفمبر المقبل، بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الأطلسي والبداية المتوقعة لظاهرة "النينيا" المناخية. 

المصدر: وام
أمطار غزيرة
الإكوادور
فيضانات
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