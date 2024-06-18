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قتلى ومفقودون جراء الفيضانات في الصين

قتلى ومفقودون جراء الفيضانات في الصين
18 يونيو 2024 15:37

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عنها، في مدينة ماوزو بمقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين، كما لقي أربعة آخرون حتفهم في مدينة ووبينج بمقاطعة فوجيان في جنوب شرق الصين، حسبما ذكر التلفزيون الحكومي الصيني اليوم "الثلاثاء".

وأشار التلفزيون إلى انقطاع الاتصال بـ 15 شخصاً، فيما حاصرت المياه والطين 13 آخرين في مدينة ماوزو.

وفي مدينة فوجيان، فقد شخصان جراء هطول أمطار غزيرة في جنوب البلاد منذ نهاية الأسبوع.

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وتسببت الأمطار الغزيرة في منطقة شينجيانج غربي الصين، وهي أكبر منطقة في الصين من حيث المساحة، في حدوث انهيارات أرضية في منطقة جبلية قرب العاصمة أورومتشي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية الصيني هطول أمطار غزيرة على مقاطعات قوانجدونج وهونان وجيانجشي وقوانجشي خلال الساعات المقبلة.

وتشهد المقاطعات الجنوبية في الصين أمطاراً غزيرة، فيما تتعرض المناطق الشمالية حول بكين وتيانجين ومقاطعة هيبي لموجة حارة حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

المصدر: وام
الصين
حادث سير
فيضانات
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