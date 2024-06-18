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وفاة 5 أشخاص في اليونان جراء الحرارة الشديدة

وفاة 5 أشخاص في اليونان جراء الحرارة الشديدة
18 يونيو 2024 17:15

ذكرت تقارير إعلامية أن خمسة سائحين على الأقل لقوا حتفهم وفقد آخرون مع ارتفاع درجات الحرارة. وقال طبيب القلب توماس جيانوليس «الكثير من السائحين قللوا من خطورة الجهد المرتبط بالمشي في ضوء الشمس بصورة مباشرة». 
وأضاف «يمكن أن ترتفع درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية في الظل وترتفع بسهولة إلى 60 درجة مئوية في الشمس». وهذا يفاقم من خطورة الجفاف وضربات الشمس. 
وأضاف جيانوليس «كما أن الخطورة تزداد في حال الشخص كان كبيراً في السن». ومن بين الذين لقوا حتفهم والذين فقدوا سائحون تتراوح أعمارهم من 55 إلى 80 عاماً. 

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المصدر: د ب أ
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