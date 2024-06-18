الثلاثاء 18 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«حكماء المسلمين» يدعو إلى استراتيجية عالمية للتصدي لخطابات الكراهية

«حكماء المسلمين» يدعو إلى استراتيجية عالمية للتصدي لخطابات الكراهية
18 يونيو 2024 18:21

دعا مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لصياغة استراتيجية عالمية للتصدي لكافة خطابات الكراهية والتعصب والتطرف والتمييز، والعمل على نشر قيم الحوار والتَّسامح والتعايش الإنساني وسنِّ تشريعات دولية ملزمة للقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطراً وتهديداً حقيقيًّا للأمن والسِّلم الدوليين.
وقال المجلس، في بيان اليوم، بمناسبة «اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية» الذي يوافق الثامن عشر من شهر يونيو من كل عام، إن التنوع الثقافي والديني يجب أن يكون مصدر قوة وإثراء للمجتمعات، وليس سبباً للنزاعات والصراعات، مؤكداً أن الاختلاف سنة إلهية وأن التعددية وقبول الآخر واحترامه يجب أن يكون منطلقَ الحوار بين مختلف الأديان والثقافات والحضارات من أجل عالمٍ ينعم فيه الجميع بالسلام والأمن والاستقرار.
ويبذل مجلس حكماء المسلمين جهوداً حثيثةً لمواجهة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الهادفة لنشر قيم الحوار وتعزيزه والتسامح والتعايش المشترك، مثل جولات الحوار بين الشرق والغرب، وقوافل السلام الدولية، ومنتدى شباب صناع السلام، وبرنامج زمالة الأخوة الإنسانية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية التي تسعى إلى مدِّ جسور الحوار والتواصل مع مختلف الثقافات والأديان، وترسيخ ثقافة التسامح واحترام الآخر وقبوله.

أخبار ذات صلة
«حكماء المسلمين»: حماية حقوق الأطفال واجبٌ ديني وأخلاقي
فتح باب الترشيح لجائزة زايد للأخوة الإنسانية 2025
المصدر: وام
حكماء المسلمين
أحمد الطيب
آخر الأخبار
الحرارة المرتفعة خطر على الحياة في «أولمبياد باريس»
الرياضة
الحرارة المرتفعة خطر على الحياة في «أولمبياد باريس»
اليوم 20:54
شقيق مبابي يغادر سان جيرمان
الرياضة
شقيق مبابي يغادر سان جيرمان
اليوم 20:51
ووبر يضحك على «صور السخرية»!
الرياضة
ووبر يضحك على «صور السخرية»!
اليوم 20:49
محمد بن راشد : نبارك لحجاج بيت الله حجهم
علوم الدار
محمد بن راشد : نبارك لحجاج بيت الله حجهم
اليوم 20:12
مصير مبابي في «اليورو» سابق لأوانه!
الرياضة
مصير مبابي في «اليورو» سابق لأوانه!
اليوم 20:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©