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رئيس الوزراء الياباني يزور ألمانيا في يوليو المقبل

رئيس الوزراء الياباني يزور ألمانيا في يوليو المقبل
18 يونيو 2024 18:25

 ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ألمانيا في يوليو المقبل لإجراء محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
 وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الأمن الاقتصادي، بما في ذلك حماية سلاسل توريد المعادن الحيوية وأشباه الموصلات، حسبما ذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.
 ومن المقرر أن يزور كيشيدا ألمانيا في وقت قريب من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو المقبل. 
ووقعت اليابان وألمانيا في كانون الثاني الماضي «اتفاقية الشراء والخدمات المتبادلة»، لتبادل الوقود والذخيرة بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الألماني. 
وأقر البرلمان الياباني الاتفاقية في وقت سابق من الشهر الجاري. ومن المقرر أن يتبادل كيشيدا وشولتس الآراء حول توسيع التعاون الأمني الثنائي.

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المصدر: د ب أ
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