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إيطاليا تتعرض لموجة طقس حار

إيطاليا تتعرض لموجة طقس حار
18 يونيو 2024 19:47

 حذر خبراء الأرصاد الجوية في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، من أن البلاد سوف تتعرض لموجة طقس حار اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، حيث يتوقع أن تصل الحرارة إلى أربعين درجة مئوية. 
ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الرسمية التابعة لسلاح القوات الجوية الإيطالي أن الحرارة في جزيرتي صقلية وسردينيا وإقليم بوليا بجنوبي البلاد قد تتجاوز أربعين درجة مئوية في بعض المناطق بعد غدٍ الخميس. 
ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في العاصمة روما بعد غد الخميس إلى 38 درجة مئوية. وفي أجزاء من إقليم كامبانيا حيث تقع مدينة نابولي، يتوقع أن تصل الحرارة إلى أربعين درجة. وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة في إقليم توسكانا ما بين 32 و36 درجة مئوية، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.
 ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أيضاً في إقليم إيميليا رومانيا على سواحل البحر الأدرياتيكي. 

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المصدر: د ب أ
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