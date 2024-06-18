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العثور على 3 جثث بالقرب من حطام قارب مهاجرين قبالة إيطاليا

العثور على 3 جثث بالقرب من حطام قارب مهاجرين قبالة إيطاليا
18 يونيو 2024 21:51

قال متحدث باسم خفر السواحل في إيطاليا اليوم الثلاثاء: إن السلطات انتشلت ثلاث جثث بالقرب من موقع غرق فيه قارب مهاجرين بين إيطاليا واليونان، مع ورود تقارير عن فقدان أكثر من 60 شخصاً.
وكان المهاجرون على متن قارب شراعي على بعد نحو 200 كيلومتر شرقي منطقة كالابريا الإيطالية. ووصل 11 ناجياً وجثة امرأة إلى الشاطئ أمس الاثنين، وقالت جماعات إغاثة: إن 64 شخصاً، بينهم 26 طفلاً، ما زالوا في عداد المفقودين.
وقال خفر السواحل في وقت متأخر من مساء أمس إنه نشر اثنين من زوارق الدوريات وسفينة وطائرة للبحث عن المفقودين. ولم ينشر خفر السواحل مزيداً من المعلومات عن الجثث الثلاث التي جرى انتشالها.

 

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المصدر: رويترز
غرق قارب
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