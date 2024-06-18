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عمليات الاحتيال تكبد ميزانية الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار يورو خلال 2023

عمليات الاحتيال تكبد ميزاينة الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار يورو خلال 2023
18 يونيو 2024 22:57

أكد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف)، أن عمليات الاحتيال التي تتعلق بأموال خاصة بالاتحاد الأوروبي في عام 2023 تجاوزت المليار يورو.
تتمثل المهمة الرئيسية لـ (أولاف) في التحقيق بحالات الاحتيال والفساد المحتملة التي تتعلق بأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتحال بعدها نتائجها إلى السلطات الأوروبية والوطنية المختصة.
وأوصى «أولاف» السلطات المختصة خلال عام 2023 باسترداد مبلغ قدره 1.04 مليار يورو إضافة إلى تعقب فريق التحقيق 209 ملايين يورو كانت عرضة لخطر إساءة استخدامها لكن لم يتم إنفاقها بعد.. وعلى مدار عام 2023 بأكمله فتح (أولاف) 190 تحقيقاً جديداً بعد إطلاق 1178 تحقيقاً أولياً أغلق بالفعل 265 منها.

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المصدر: وام
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