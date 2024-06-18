عودة مركبة الفضاء «ستارلاينر» إلى الأرض تتأجل إلى 26 يونيو

قال مسؤول في إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا»، اليوم الثلاثاء، إن عودة مركبة الفضاء ستارلاينر التابعة لشركة بوينج إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية بأول طاقم على متنها من رواد الفضاء تأجلت إلى 26 يونيو.وانطلق رائدا الفضاء من «ناسا»، بوتش ويلمور وسوني وليامز، على متن ستارلاينر في الخامس من يونيو ووصلا إلى محطة الفضاء الدولية بعد رحلة استغرقت 24 ساعة واجهت فيها المركبة تسرب الهيليوم أربع مرات وإخفاق منظومة الدفع الخاصة بها خمس مرات.

ورحلة ستارلاينر الأولى وعلى متنها رواد فضاء تمثل اختباراً أخيراً حاسماً في برنامج تأخر كثيراً وتجاوز حدود الميزانية المقررة له قبل أن تتمكن وكالة ناسا من إجازة اضطلاع المركبة بمهام رواد الفضاء الروتينية وأن تضيف مركبة أميركية ثانية مأهولة إلى أسطولها، إلى جانب مركبة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس.

وقال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري في «ناسا» أثناء مؤتمر صحفي إن الإرجاء الجديد لعودة ستارلاينر يستهدف «منح فريقنا مزيدا من الوقت لفحص البيانات وإجراء بعض التحليلات، والتأكد من أننا مستعدون حقا للعودة».

ولا تستهدف ناسا المغادرة قبل 26 يونيو، مما يترك الفرصة مفتوحة لمزيد من تمديد بقائها في محطة الفضاء الدولية. ومركبة ستارلاينر مصممة لمهمات مستقبلية مدتها ستة أشهر، لكنها تستطيع البقاء ملتحمة بالمحطة لمدة أقصاها 45 يوماً خلال مهمتها الحالية.

ومن المتوقع أن تستغرق العودة إلى الأرض نحو ست ساعات وتستهدف موقعاً في صحراء يوتا أو نيو مكسيكو أو مواقع احتياطية أخرى، بحسب الظروف الجوية المحلية.