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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصين

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصين
19 يونيو 2024 09:05

لقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عنها في جنوب الصين، بينما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي مساء الثلاثاء.

وهطلت أمطار متواصلة لمدة 24 ساعة في شانجانج في مقاطعة فوجيان بجنوب شرق البلاد، مما أثر على نحو 66 ألفاً و500 شخص، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة اليوم الأربعاء في مقاطعات قوانجشي وجيانجشي وتشجيانج.
وأصدرت السلطات تحذيرات بشأن زيادة خطر الفيضانات، خاصة في الأجزاء الشمالية من قوانجشي وفوجيان، حيث يوجد العديد من الأنهار.
وبينما تشهد المقاطعات الجنوبية في الصين أمطاراً غزيرة، تعاني المناطق الشمالية المحيطة ببكين من موجة حر، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة مرة أخرى إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق اليوم.

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واستجابة لحالة الفيضانات والجفاف، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمساعدة المتضررين.

المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
الفيضانات
الصين
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