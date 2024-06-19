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المجر تحدد أولوياتها لرئاسة الاتحاد الأوروبي

المجر تحدد أولوياتها لرئاسة الاتحاد الأوروبي
19 يونيو 2024 14:44

حددت المجر سبع أولويات رئيسية لرئاستها للاتحاد الأوروبي التي تنطلق أول يوليو المقبل ولمدة ستة أشهر خلفاً لبلجيكا.

وتتضمن الأولويات تعزيز سياسة الدفاع، ومعالجة الهجرة من خلال زيادة كفاءة إنفاذ عمليات العودة، ووضع سياسة زراعية تركز على الاقتصاد.

كما تتضمن تحفيز النمو الاقتصادي من خلال ميثاق أوروبي جديد للقدرة التنافسية، وتعزيز سياسة توسيع متسقة وقائمة على الجدارة، وتيسير إجراء مناقشة استراتيجية حول مستقبل سياسة التماسك، ومعالجة مجتمع أوروبي آخذ في الشيخوخة.

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وتتناوب رئاسة المجلس الأوروبي بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتعمل الدول الأعضاء في ثلاثيات، وتضع أهدافاً طويلة الأجل وجدول أعمال مشتركاً لفترة 18 شهرا، حيث يعد كل بلد من البلدان الثلاثة برنامجا أكثر تفصيلاً مدته ستة أشهر.

وتعد المجر هي الدولة العضو الأخيرة التي تتولى الرئاسة في ثلاثي مع بلجيكا وإسبانيا.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
المجر
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