الأربعاء 19 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيمبابوي تعتزم تركيب أول ألواح شمسية عائمة في سد كاريبا بحلول 2025

زيمبابوي تعتزم تركيب أول ألواح شمسية عائمة في سد كاريبا بحلول 2025
19 يونيو 2024 16:47

 أعلنت وزارة المناجم وتنمية الطاقة في زيمبابوي أن هراري تعتزم تركيب ألواح شمسية عائمة في سد كاريبا، أكبر خزان للمياه العذبة من صنع الإنسان في العالم، بحلول أوائل عام 2025.

وقالت وزيرة الطاقة وتطوير الطاقة، جلوريا ماجومبو، للصحفيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة هراري، إن بداية المشروع ستكون عبر تركيب ألواح بقدرة 150 ميجاوات من الطاقة الشمسية على سطح سد كاريبا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت ماجومبو أن القطاع الخاص تقدم بطلب لتركيب ألواح بقدرة 600 ميجاوات، دون ذكر تفاصيل.

وقالت ماجومبو إن الحكومة تعتزم أيضا تركيب ألواح عائمة في سد موتيريكوي، وأن هناك اهتماماً مستمراً من قبل القطاع الخاص لإقامة المزيد من المشاريع.

المصدر: د ب أ
زيمبابوي
ألواح شمسية
آخر الأخبار
«شؤون الحجاج» يحدد موعد تقديم طلبات الحج للعام المقبل
علوم الدار
«شؤون الحجاج» يحدد موعد تقديم طلبات الحج للعام المقبل
اليوم 19:52
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 19:26
جاسولا.. «الطيب» و«الشرير» في تعادل ألبانيا وكرواتيا
الرياضة
جاسولا.. «الطيب» و«الشرير» في تعادل ألبانيا وكرواتيا
اليوم 19:13
قبرص ستحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأخبار العالمية
قبرص ستحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
اليوم 19:02
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي تمضي بثبات نحو تحقيق أهداف أجندة D33 الاقتصادية
علوم الدار
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي تمضي بثبات نحو تحقيق أهداف أجندة D33 الاقتصادية
اليوم 18:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©