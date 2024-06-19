زيمبابوي تعتزم تركيب أول ألواح شمسية عائمة في سد كاريبا بحلول 2025

أعلنت وزارة المناجم وتنمية الطاقة في زيمبابوي أن هراري تعتزم تركيب ألواح شمسية عائمة في سد كاريبا، أكبر خزان للمياه العذبة من صنع الإنسان في العالم، بحلول أوائل عام 2025.

وقالت وزيرة الطاقة وتطوير الطاقة، جلوريا ماجومبو، للصحفيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة هراري، إن بداية المشروع ستكون عبر تركيب ألواح بقدرة 150 ميجاوات من الطاقة الشمسية على سطح سد كاريبا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت ماجومبو أن القطاع الخاص تقدم بطلب لتركيب ألواح بقدرة 600 ميجاوات، دون ذكر تفاصيل.

وقالت ماجومبو إن الحكومة تعتزم أيضا تركيب ألواح عائمة في سد موتيريكوي، وأن هناك اهتماماً مستمراً من قبل القطاع الخاص لإقامة المزيد من المشاريع.