عدد قياسي من المهاجرين عبروا القناة إلى بريطانيا في يوم واحد

قالت الحكومة البريطانية إن أكثر من 880 مهاجراً غير شرعي عبروا القناة إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة الثلاثاء، وهو الرقم الأكبر في يوم واحد حتى الآن هذا العام.

وتعهد رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك «إيقاف القوارب» لكنه واجه عقبات أمام خطته لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

ومع عبور 882 شخصاً، يصل العدد الإجمالي لعام 2024 إلى 12313، وفقًا للأرقام غير النهائية لوزارة الداخلية.

ويزيد عدد العابرين حتى الآن هذا العام بنسبة 18 في المئة عما كان عليه في النقطة نفسها في العام الماضي، عندما بلغ الرقم 10,472.

ورصدت السلطات نحو 15 قارباً يوم الثلاثاء.

وأقر قانون مثير للجدل يسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، في أبريل بعد أشهر من الجدل البرلماني.

لكن مستقبل هذا المشروع غير مؤكد منذ إعلان ريشي سوناك اجراء انتخابات تشريعية في 4 يوليو.

وتعهد سوناك ترحيل المهاجرين «بعد الانتخابات» إذا أعيد انتخابه.

لكن العماليين الذين يعتبرون الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي، وعدوا بالتخلي عن هذا المشروع.

وأكد زعيم حزب العمال كير ستارمر أنه سيتخلى عن خطة الحكومة لترحيل المهاجرين إلى رواندا التي يعتبرها مكلفة وغير فعالة.

ووصل 29,437 شخصاً في عام 2023 إلى بريطانيا، بانحفاض قدره 36% عن الرقم القياسي الذي سجل في عام 2022 مع وصول 45,774 شخصاً.