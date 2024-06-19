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الائتلاف الحاكم في لاتفيا يخسر الأغلبية في البرلمان

الائتلاف الحاكم في لاتفيا يخسر الأغلبية في البرلمان
19 يونيو 2024 22:34

فقد الائتلاف الحاكم في لاتفيا، التي تقع على بحر البلطيق والدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأغلبية البرلمانية، بعد استقالة عضو ينتمي لحزب إقليمي من المجموعة البرلمانية للتقدميين اليساريين المشاركين في الائتلاف، اليوم الأربعاء.

وأفادت إذاعة لاتفيا بأن العضو المستقيل إدجارز زيلديريس يريد الاستمرار في البرلمان كعضو مستقل، ونتيجة للاستقالة، أصبح الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينا يشغل الآن رسمياً 50 مقعداً من أصل 100 مقعد في البرلمان، ولكن الائتلاف يحظى إلى حد كبير بدعم عضوين مستقلين في البرلمان.

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ويتكون الائتلاف الحاكم، بقيادة سيلينا، من حزب التحالف الوطني (يمين الوسط)، والتقدميين، واتحاد المزارعين والخضر.

وكان الائتلاف يشغل 52 مقعداً عندما تولى السلطة بعد تغيير في الحكومة في سبتمبر 2023، لكن خلافاً داخلياً في حزب سيلينا أدى إلى طرد أحد الأعضاء بعد ذلك بوقت قصير.

 

المصدر: وام
لاتفيا
حكومة جمهورية لاتفيا
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