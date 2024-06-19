حرائق غابات تجبر الآلاف على ترك منازلهم بولاية نيو مكسيكو الأميركية

نيومكسيكو (وام)

أجبر حريقان اندلعا في غابات منطقة جبلية بولاية نيو مكسيكو الأميركية آلاف الأشخاص على ترك منازلهم.

وتسبب الحريقان اللذان طوقا بلدة «رويدوسو»، في تدمير أو تضرر 500 مبنى. وأمرت السلطات بإخلاء نحو 7000 شخص من المنطقة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال مسؤولو الإطفاء: إن ما يثير القلق هو زيادة سرعة الرياح التي يمكن أن تزيد من قوة الحرائق. من جانبها أعلنت حاكمة ولاية نيو مكسيكو، ميشيل لوان غريشام، حالة الطوارئ، مما أتاح موارد إضافية للدولة لمساعدة أولئك الذين يقاتلون والمتضررين من الحرائق. ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

وشهدت نيو مكسيكو سنوات من الجفاف المستمر الذي تفاقم بسبب التغير المناخي بحسب العلماء.