الخميس 20 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حرائق غابات تجبر الآلاف على ترك منازلهم بولاية نيو مكسيكو الأميركية

حرائق غابات تجبر الآلاف على ترك منازلهم بولاية نيو مكسيكو الأميركية
20 يونيو 2024 01:03

نيومكسيكو (وام)

أخبار ذات صلة
واشنطن: أنشطة «الحوثي» ضد الملاحة الدولية «إرهاب صريح»
ترامب يطوي من «الكابيتول» صفحة انقسامات «الجمهوريين»

أجبر حريقان اندلعا في غابات منطقة جبلية بولاية نيو مكسيكو الأميركية آلاف الأشخاص على ترك منازلهم. 
وتسبب الحريقان اللذان طوقا بلدة «رويدوسو»، في تدمير أو تضرر 500 مبنى. وأمرت السلطات بإخلاء نحو 7000 شخص من المنطقة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. 
وقال مسؤولو الإطفاء: إن ما يثير القلق هو زيادة سرعة الرياح التي يمكن أن تزيد من قوة الحرائق. من جانبها أعلنت حاكمة ولاية نيو مكسيكو، ميشيل لوان غريشام، حالة الطوارئ، مما أتاح موارد إضافية للدولة لمساعدة أولئك الذين يقاتلون والمتضررين من الحرائق. ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق. 
وشهدت نيو مكسيكو سنوات من الجفاف المستمر الذي تفاقم بسبب التغير المناخي بحسب العلماء.

حرائق الغابات
أميركا
نيو مكسيكو
الحرائق
آخر الأخبار
ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج بطواف الوداع
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج بطواف الوداع
20 يونيو 2024
نازحون فلسطينيون يحصلون على الطعام في مركز إيواء بخان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشفيات غزة تفتتح أقساماً خاصة لحالات سوء التغذية والجفاف
20 يونيو 2024
جنود أميركيون يقدمون المساعدة لبحارة في سفينة استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: أنشطة «الحوثي» ضد الملاحة الدولية «إرهاب صريح»
20 يونيو 2024
ترحيب جماهيري بالرئيس الروسي في بيونج يانج (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
بوتين وكيم أون يبرمان شراكة استراتيجية
20 يونيو 2024
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يطوي من «الكابيتول» صفحة انقسامات «الجمهوريين»
20 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©