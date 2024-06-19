الخميس 20 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قوارب المهاجرين إلى بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي

أرشيفية
20 يونيو 2024 01:03

لندن (أ ف ب)  

أخبار ذات صلة
عدد قياسي من المهاجرين عبروا القناة إلى بريطانيا في يوم واحد
مدافعون عن البيئة يرشون مَعلماً شهيراً في بريطانيا بالطلاء

قالت الحكومة البريطانية: إن أكثر من 880 مهاجراً غير شرعي عبروا القناة إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة أول أمس، وهو الرقم الأكبر في يوم واحد حتى الآن خلال هذا العام.
وتعهد رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك بـ «إيقاف القوارب» لكنه واجه عقبات أمام خطته لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. 
ومع عبور 882 شخصاً، يصل العدد الإجمالي لعام 2024 إلى 12313، وفقاً للأرقام غير النهائية لوزارة الداخلية.
ويزيد عدد العابرين حتى الآن هذا العام بنسبة 18 في المئة عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغ الرقم 10.472.
ورصدت السلطات حوالى 15 قارباً يوم الثلاثاء.
وأقر قانون مثير للجدل يسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا في أبريل الماضي بعد أشهر من الجدل البرلماني.
لكن مستقبل هذا المشروع غير مؤكد منذ إعلان ريشي سوناك إجراء انتخابات تشريعية في 4 يوليو. وتعهد سوناك ترحيل المهاجرين «بعد الانتخابات» إذا أعيد انتخابه.
لكن «العماليين» الذين يعتبرون الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي، وعدوا بالتخلي عن هذا المشروع.
وأكد زعيم حزب «العمال» كير ستارمر أنه سيتخلى عن خطة الحكومة لترحيل المهاجرين إلى رواندا التي يعتبرها مكلفة وغير فعالة. 
ووصل 29437 شخصاً في عام 2023 إلى بريطانيا، بانخفاض قدره 36% عن الرقم القياسي الذي سجل في عام 2022 مع وصول 45774 شخصاً.

بريطانيا
الحكومة البريطانية
الهجرة
مكافحة الهجرة
الهجرة غير الشرعية
أزمة الهجرة
الهجرة غير النظامية
ريشي سوناك
آخر الأخبار
ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج بطواف الوداع
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج بطواف الوداع
20 يونيو 2024
نازحون فلسطينيون يحصلون على الطعام في مركز إيواء بخان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشفيات غزة تفتتح أقساماً خاصة لحالات سوء التغذية والجفاف
20 يونيو 2024
جنود أميركيون يقدمون المساعدة لبحارة في سفينة استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: أنشطة «الحوثي» ضد الملاحة الدولية «إرهاب صريح»
20 يونيو 2024
ترحيب جماهيري بالرئيس الروسي في بيونج يانج (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
بوتين وكيم أون يبرمان شراكة استراتيجية
20 يونيو 2024
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يطوي من «الكابيتول» صفحة انقسامات «الجمهوريين»
20 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©