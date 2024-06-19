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أوكرانيا تبدأ العمل على تنظيم «قمة سلام ثانية»

رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك (أ.ف.ب)
20 يونيو 2024 01:03

كييف (وكالات) 

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قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني أول أمس، إن المسؤولين الأوكرانيين بدأوا بالفعل الأعمال التحضيرية لتنظيم قمة سلام ثانية، وذلك بعد انعقاد القمة الأولى بقيادة أوكرانيا مطلع الأسبوع الجاري في سويسرا.
وقال يرماك في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن القمة لن تكون ممكنة إلا بعد أن تضع الدول الأعضاء خطة مشتركة، وهي عملية يتوقع أن تستغرق شهوراً عدة.
وأضاف «سيكون من الممكن عقد القمة الثانية عندما تكون لدينا خطة مشتركة»، مضيفاً أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وشهدت القمة التي استضافتها سويسرا مشاركة أكثر من 90 دولة، لكن لم تتقدم أي دولة لاستضافة قمة تالية.
ولم تتم دعوة موسكو لهذه القمة.
وقال يرماك إنه من الممكن دعوة ممثل روسي لحضور القمة الثانية لعرض خطة السلام التي تقررها تلك القمة.
وتطالب روسيا أوكرانيا بالتخلي عن أراض، وعن طموحها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مقابل إجراء محادثات سلام، وهي شروط ترفضها كييف.
في الأثناء تأمل أوكرانيا أن يتّخذ الاتحاد الأوروبي قرارات «إيجابية» بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة التي شهدت صعوداً لليمين المتشدد، وفق ما قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك.
وجاء في تصريحات أدلى بها يرماك لصحافيين خلال مؤتمر عبر الفيديو «آمل مرة جديدة، بالنظر إلى موقف المجتمع الأوروبي، أن تكون الخيارات والقرارات الرئيسة للمجلس الأوروبي والمفوضية والبرلمان الأوروبي إيجابية» بالنسبة لأوكرانيا.
اتّسمت الانتخابات الأخيرة لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي بصعود اليمين المتشدد في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، وهما من المؤيدين الرئيسيين لأوكرانيا.
وفي ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية في فرنسا، حيث تفيد الاستطلاعات بأن اليمين المتشدد الذي يعدّ أقرب إلى موسكو من معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، هو الأوفر حظاً للفوز، أعرب يرماك عن ثقته بـ«دعم المجتمع الفرنسي»، وبات ماكرون أحد أكثر القادة الأوروبيين تأييداً لأوكرانيا.
وفي ألمانيا، قاطع معظم نواب حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتشدد، ونواب حزب «يساري»، خطاباً ألقاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البوندستاغ في 11 يونيو، على أثر الانتخابات الأوروبية.
فخلال زيارة إلى برلين بمناسبة مؤتمر دولي حول إعادة إعمار أوكرانيا، أعرب الرئيس الأوكراني عن قلقه إزاء نجاحات انتخابية لأحزاب «ترفع شعارات راديكالية»، واعتبر أن هذا الأمر «خطير على بلدانكم».
وحشد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية أموالاً بلغ مجموعها 85.5 مليار يورو لأوكرانيا، وفقاًَ للأمانة العامة الفرنسية للشؤون الأوروبية.
ميدانياً صعّدت القوات الروسية هجماتها أمس بالقرب من توريتسك، وهي بلدة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا ظلت هادئة نسبياً خلال الأشهر الأخيرة من القتال. 
وقال الجيش الأوكراني في مؤتمر صحافي إن روسيا «كثفت» هجماتها بالقرب من توريتسك و«شنت خمس عمليات هجومية دفعة واحدة»، مستهدفة البلدات والقرى المحيطة.
وأفاد محللون عسكريون عن تقدم روسي نحو توريتسك، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 32000 نسمة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس، إن قواتها «حسّنت» مواقعها حول توريتسك.
وحققت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة تقدماً شمال وجنوب توريتسك، ولكن خط المواجهة بقي مستقراً نسبياً قرب البلدة.
وبحسب الجيش الأوكراني فإن التصعيد المتزايد في الهجمات الروسية بدأ «بعد فترة هدوء طويلة».
وأعلن حاكم دونيتسك فاديم فيلاشكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن النيران الروسية بالقرب من بلدة بوكروفسك إلى الجنوب أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال أيضاً إن 21 مبنى سكنياً تضررت قرب من توريتسك، وهو ما يقرب من ضعف العدد في اليوم السابق.
كما تتقدم القوات الروسية باتجاه تشاسيف يار، وهي بلدة استراتيجية تقع فوق تل شمال توريتسك، ومن المرجح أن يؤدي الاستيلاء عليها إلى تسريع المكاسب الروسية نحو المراكز المدنية الكبيرة في دونيتسك.

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