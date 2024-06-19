الأمم المتحدة: الليبيون يتطلعون لإنجاز اتفاق سياسي

حسن الورفلي (بنغازي)

أكدت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني خوري، أنها عقدت اجتماعات عدة مع مختلف الأطراف في شرق وغرب ليبيا، مشيرة إلى أن الليبيين الذين التقت بهم عبروا عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي، واستعادة شرعية المؤسسات لإجراء الانتخابات.

وقالت خوري، في أول إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، إن هذه الاجتماعات شملت مسؤولين سياسيين وعسكريين وممثلين للنساء والمجتمع المدني والمكونات الثقافية، لافتةً إلى أنها ستستمر في هذه المشاورات، وستزور مناطق أخرى في ليبيا.

وأضافت أنها «بحثت المقترحات التي قدمت لها وهي شكل العملية السياسية المستقبلية، ودور الأجسام الخمسة، وأهمية وجود اتفاق للتأكد من احترام الأطراف لنتائج الانتخابات».

وأوضحت أنها قدمت خلال المشاورات أفكاراً بشأن خريطة الطريق السياسية وملف تشكيل الحكومة للدفع نحو الانتخابات، والتصدي لمحركات النزاع كالأمن والاقتصاد ونظام الحوكمة والمركزية.

وتابعت المبعوثة الأممية بالقول إنها «استمعت لشواغل الشعب الليبي، بما في ذلك آراؤهم السياسية بقيادة وملكية ليبية»، مؤكدة أن الليبيين يريدون إيقاف أسباب الصراع، والتركيز على النمو الاقتصادي.

وقالت خوري إن إعلان مفوضية الانتخابات بدء تسجيل الناخبين في 60 بلدية، خطوة مهمة على الرغم من انخفاض مشاركة النساء.

وفي السياق، دعت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، قادة ليبيا إلى ضرورة تقديم الدعم المطلوب لإجراء انتخابات المجالس البلدية التي شرعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير لها.

وقالت: إن «ازدهار ليبيا يعتمد على الاستقرار السياسي في بلد موحد يتمتع بمؤسسات شفافة».

وتابعت أن استمرار إغلاق الفضاء المدني يهدد استقرار ليبيا ومستقبلها، داعية السلطات الليبية إلى صوان سيادة القانون ومنع الانتهاكات.

وأكدت مندوبة بريطانيا أن «فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية ما زال يصف حظر الأسلحة على ليبيا بأنه غير فعال بالمطلق في ظل تجاهل دول بمجلس الأمن له».

وفي السياق، اعتبرت ممثلة فرنسا لدى مجلس الأمن، برود هيرست، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة في ليبيا، أمر أساسي للخروج من المأزق الحالي.

ودعت في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي إلى تخصيص الموارد اللازمة لمفوضية الانتخابية لإجراء الانتخابات البلدية، وتأمينها.

وشددت المندوبة الفرنسية إلى ضرورة خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا لاستعادة سيادتها، وتشجيع كل جهود توحيد القوات المسلحة تحت قيادة لجنة «5+5».