خطط لإعادة الاستيطان في غزة

تل أبيب (وكالات)

قالت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، أمس، إن المستوطنين المتطرفين يخططون للعودة إلى قطاع غزة، لإقامة مستوطنات فيها، وأن 600 عائلة على الأقل مستعدة للانتقال إلى القطاع لاستيطانه.

وقالت الهيئة، نقلاً عن القناة السابعة تأكيد دانيئيلا فايس، إحدى الشخصيات القيادية البارزة في حركة الاستيطان، أن «600 عائلة يهودية، أي ما يعادل نحو 2500 شخص، سجلت نفسها لدى الجهات الاستيطانية ومستعدة للانطلاق فوراً لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، عبر 6 تجمعات سكنية جديدة».

وأضافت الهيئة، أن منظمات الاستيطان وضعت خططاً لإنشاء قاعدة فورية قرب الحدود لإقامة عشرات المستوطنات في قطاع غزة.

وأضافت فايس حسب الهيئة: «نسمع عن محادثات في واشنطن ودول أخرى عن اليوم التالي في غزة، لكننا لن نسمح لما يُسمى بسلطة فلسطينية مجددة بأن تحكم هناك»، وتابعت «لا خيار إلا السيطرة الإسرائيلية والاستيطان».

ويُذكر أن إسرائيل التي احتلت قطاع غزة بالكامل في حرب 1967، انسحبت من القطاع، نهائياً، وفككت المستوطنات التي أقامتها هناك، والتي احتضنت 9 آلاف مستوطن، في 21 مستوطنة.