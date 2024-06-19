اليونان تطالب أوروبا باستضافة أطفال غزة المتضررين من الحرب

أثينا (وكالات)

قال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس، أمس، إنه يجب على أوروبا استضافة الأطفال المصابين والذين يعانون صدمات نفسية بسبب الحرب في قطاع غزة طالما استمر الصراع.

ويبحث جيرابيتريتيس عن شركاء فيما يأمل أن يكون مشروعاً لنقل الأطفال بشكل مؤقت إلى الاتحاد الأوروبي، وقال إنه ناقش الفكرة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى هذا الأسبوع.

وقال جيرابيتريتيس «نحن بحاجة إلى مواجهة هذه المأساة بوضوح شديد».

وأضاف «يجب أن تكون أوروبا مفتوحة أمام المصابين من غزة، وأيضاً أمام الأطفال الذين يواجهون الآن المجاعة أو أنواع أخرى من المخاطر».

وانتخبت اليونان عضواً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعامي 2025 و2026 هذا الشهر، ويعتقد جيرابيتريتيس أن العلاقات التاريخية لليونان مع العالم العربي تمنحها مصداقية للاضطلاع بدور وسيط سلام.

ولم يذكر الوزير الذي يتولى منصبه منذ عام عدد الأفراد الذين يمكن أن تستضيفهم اليونان أو الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن الأمر قيد النقاش مع السلطات الفلسطينية.

وشدد على أن المبادرة غير مرتبطة بالهجرة النظامية التي يعارضها بشدة تيار اليمين.