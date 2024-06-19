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ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج بطواف الوداع

ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج بطواف الوداع
20 يونيو 2024 01:04

مكة المكرمة (الاتحاد)

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بدأ حجاج بيت الله الحرام، أمس، طواف الوداع، في ختام مناسك الحج للعام الهجري الجاري.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» غداة إعلان المملكة نجاح موسم الحج الذي انطلق الجمعة، وبدء الاستعداد المبكر للموسم الجديد للعام المقبل.
ووفق المصدر ذاته «غادر الحجاج مشعر منى للطواف حول البيت العتيق للوداع».
وانطلق موسم الحج الذي استمر 6 أيام، الجمعة بيوم التروية، وشهد السبت الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، والأحد، بدء رمي الجمرات بمنى ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة في مكة، ومن الاثنين إلى يوم أمس، في رمي الجمرات مجدداً بمشعر منى والختام بطواف الوداع في مكة.
وبحسب ما نقلته «واس»، نظمت وزارة الحج والعمرة حفلاً مساء أمس الأول في مقرها بمكة المكرمة، تضمن إعلان وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، بدء المخطط الزمني للاستعدادات لموسم حج العام القادم.

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