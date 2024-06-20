الإكوادور تغرق في الظلام جراء عطل في شبكة الكهرباء

انقطع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص في الإكوادور لساعات على مستوى البلاد، أمس "الأربعاء"، إثر عطل في شبكة الكهرباء، ما تسبب في تعطل خدمات المترو وحركة المرور وغيرها من الخدمات الحيوية.

وقال روبرتو لوكي وزير الأشغال العامة، ويشغل أيضاً منصب وزير الطاقة بالوكالة في البلاد، في منشور على منصة "إكس" أمس: "كان ذلك نتيجة سلسلة من الأحداث المترابطة"، لافتاً إلى أن فشل بعض محطات الطاقة تسبب في تأثير انقطاع تام .

وأضاف: "كان الطلب على الطاقة فجأة أكبر من العرض، مما أدى إلى انهيار الشبكة الكهربائية الوطنية".

ووفقا للوزير، عاد التيار الكهربائي إلى مستوى 95 في المائة حوالي الساعة 06:40 مساء بالتوقيت المحلي.

وتولد الإكوادور 78 في المائة من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، لكنها تعرضت لجفاف شديد، حيث وصلت مستويات المياه في الخزانات إلى مستويات منخفضة تاريخياً.