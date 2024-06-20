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إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في ألمانيا

أرشيفية
20 يونيو 2024 07:48

تم نزع فتيل قنبلة جوية غير منفجرة تعود للحرب العالمية الثانية تم استخراجها من نهر الراين في مدينة كولونيا الألمانية مساء الأربعاء بأمان خلال الليل على متن سفينة تم وضعها بعيداً عن المناطق السكنية، وفقاً لما ذكره مسؤولو المدينة.

ويعد اكتشاف القنابل غير المنفجرة أمراً شائعاً في كولونيا ومدن ألمانية أخرى، وتقوم فرق مدربة خصيصاً بإبطال مفعول القنابل أو تفجيرها بأمان.
وتزن القنبلة 5 أطنان كانت تحتوي على صمام مثبت في الخلف تم نزع فتيله على متن السفينة، وفقاً لإدارة مدينة كولونيا. وقالت المدينة إنه لم تكن هناك حاجة لإجلاء السكان لنزع فتيل القنبلة، على الرغم من الافتراضات الأولية، حيث تم نقل السفينة إلى موقع على نهر الراين بعيداً بما يكفي عن المناطق السكنية. وخلال العملية، تم إغلاق نهر الراين أمام حركة الملاحة وكذلك المجال الجوي فوق المنطقة.

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