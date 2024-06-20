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وفيات في موجة حر تجتاح العاصمة الهندية

موجة حر في الهند (أرشيفية)
20 يونيو 2024 09:57

ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا اليوم الخميس، أن موجة حارة لافحة تجتاح شمال الهند أودت بحياة 52 على الأقل في العاصمة نيودلهي في وقت تجابه فيه البلاد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة هذا الصيف.
وأضافت الصحيفة أن 52 جثة وصلت لمستشفيات على مدار اليومين الماضيين.

وسجلت الهند أكثر من 40 ألف حالة اشتباه بالإصابة بضربة شمس هذا الصيف و110 حالات وفاة مؤكدة على الأقل بين الأول من مارس  و18 يونيو، عندما شهدت مناطق في شمال غرب وشرق الهند أياما من الموجات الحارة يفوق عددها المعتاد بمثلين.

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وذكرت الصحيفة في افتتاحية اليوم الخميس "طول فترة الصيف القاسي يجب أن يصنف ضمن الكوارث الطبيعية" مشيرة إلى تزامن ذلك مع نقص المياه وطلب قياسي على الكهرباء.
وأمرت وزارة الصحة مؤسسات اتحادية وفي داخل الولايات بضمان الرعاية الفورية للمرضى ووجهت المستشفيات بإتاحة المزيد من الأسرة.
وتنبأ مكتب الأرصاد بأن تستمر درجات الحرارة في تخطي المعتاد هذا الشهر أيضا. وسجلت دلهي أكثر ليلة حرارة في ما يزيد عن 50 عاما أمس الأربعاء وأظهرت بيانات الأرصاد أن أقل درجة حرارة جاءت عند 35.2 درجة مئوية.

المصدر: وكالات
بومباي
الهند
موجة حر
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