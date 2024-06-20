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الصين تُفعل الاستجابة الطارئة لمواجهة الفيضانات المحتملة في مقاطعتين

الصين تُفعل الاستجابة الطارئة لمواجهة الفيضانات المحتملة في مقاطعتين
20 يونيو 2024 10:45

فعّلت وزارة الموارد المائية الصينية أمس "الأربعاء" استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات المحتملة في مقاطعتي آنهوي وهوبي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا": "إنه من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة المقاطعتين المذكورتين من يوم أمس "الأربعاء" إلى يوم السبت المقبل ، متوقعة ارتفاعاً كبيراً في مناسيب الأنهار الرئيسية فيهما، بما في ذلك بعض روافد نهري اليانغتسي وهوايخه ".

وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أيضاً أن تتجاوز مناسيب المياه في بعض الأنهار الإقليمية الصغيرة عتبات الإنذار، مشيرة إلى أنها أرسلت فرق عمل إلى المقاطعتين لتوجيه أعمال الوقاية من الفيضانات والتخفيف من حدتها.

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وبدورها، أعلنت المديريات المحلية ذات الصلة أنها تراقب الوضع عن كثب لمنع حدوث تحول مفاجئ في الوضع من الجفاف إلى الفيضانات في المناطق الرئيسية.

وتمتلك الصين نظام استجابة للطوارئ لمكافحة الفيضانات يتألف من أربعة مستويات، ويمثل المستوى الأول الاستجابة الأكثر شدة. 

المصدر: وام
الفيضانات
الصين
الأمطار الغزيرة
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