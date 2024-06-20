الخميس 20 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السعودية تبدأ استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم

الكعبة المشرفة
20 يونيو 2024 13:52

بدأت وزارة الحج والعمرة اليوم استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم؛ بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن؛ مكرسةً جهودها لتسهيل قدوم المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات لهم لتأدية العمرة بكل يسر وطمأنينة.وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتستقبل الوزارة سنويًا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة؛ مع تسخير خبراتها وبرامجها التقنية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم للمناسك.
وتعمل وزارة الحج والعمرة السعودية وفق خططها على تيسير وصول المزيد من ضيوف الرحمن، وتوفير ما يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والحرص على تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار.

أخبار ذات صلة
مسجد قباء بالمدينة المنورة مقصد لضيوف الرحمن بعد المسجد النبوي
رفع جاهزية الحرم لطواف الوداع في ختام مناسك الحج
المصدر: وكالات
العمرة
السعودية
آخر الأخبار
من فعاليات "مفاجآت صيف دبي" (أرشيفية)
اقتصاد
"دبي للمهرجانات" تكشف عن موعد انطلاق "مفاجآت صيف دبي"
اليوم 15:02
أبوظبي تستضيف ختام «عالمية السوبر كروس» 4 ديسمبر
الرياضة
أبوظبي تستضيف ختام «عالمية السوبر كروس» 4 ديسمبر
اليوم 15:00
تعاون بين "ايدج" و"تاليس" لتطوير أنظمة الاتصال اللاسلكي في الإمارات
اقتصاد
تعاون بين "ايدج" و"تاليس" لتطوير أنظمة الاتصال اللاسلكي في الإمارات
اليوم 14:41
بلاتيني: ديشامب لا يستحق قيادة «الديوك»!
الرياضة
بلاتيني: ديشامب لا يستحق قيادة «الديوك»!
اليوم 14:30
"كيزاد ": تطوير مصنع لإنتاج الطحالب الدقيقة في أبوظبي
اقتصاد
"كيزاد ": تطوير مصنع لإنتاج الطحالب الدقيقة في أبوظبي
اليوم 14:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©