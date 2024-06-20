محكمة دنماركية تقضي بسجن مهاجم رئيسة الوزراء

قضت محكمة دنماركية، بعد جلسة استماع اليوم الخميس، بسجن الرجل البولندي الذي هاجم رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن لمدة أسبوعين آخرين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم توجيه تهمة ارتكاب هجوم عنيف ضد مسؤول للرجل البالغ من العمر 39 عاما بعدما لكم ذراع رئيسة الوزراء الدنماركية في ساحة بوسط كوبنهاجن في السابع من يونيو الجاري.

وتم على الفور احتجاز الرجل.

وخضعت فريدريكسن البالغة من العمر 46 عاما لفحوصات طبية في المستشفى فور وقوع الحادث. كما ألغت فريدريكسن العديد من الفعاليات الانتخابية للبرلمان الأوروبي. وقالت رئيسة الوزراء، في خطاب ألقته يوم الجمعة الماضي، إنها لا تزال «لم تعد كما كانت بعد».