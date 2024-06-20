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تمرين أوروبي لدعم الاستعداد للهجمات الإلكترونية واسعة النطاق في قطاع الطاقة

تمرين أوروبي لدعم الاستعداد للهجمات الإلكترونية واسعة النطاق في قطاع الطاقة
20 يونيو 2024 19:11

شاركت المفوضية الأوروبية في تمرين «أوروبا السيبرانية»، الذي صمم لاختبار الاستعداد في حالة وقوع هجوم سيبراني واسع النطاق على قطاع الطاقة.

وجمع التمرين، الذي اختبر قدرات التنسيق والتعاون وإدارة الأزمات لتقييم مرونة القطاع، 30 وكالة وطنية للأمن السيبراني وعدداً من وكالات وهيئات وشبكات الاتحاد الأوروبي وأكثر من 1000 خبير يغطون مجموعة من المجالات بدءا من الاستجابة للحوادث وحتى اتخاذ القرار.

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وقال تييري بريتون مفوض السوق الداخلية، إن الأمن السيبراني يمثل أولوية مشتركة، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد الإبلاغ عن أكثر من 200 حادثة سيبرانية استهدفت قطاع الطاقة، وكان أكثر من نصفها موجها على وجه التحديد إلى أوروبا.

ونبه إلى أن تهديدات الأمن السيبراني في القطاعات الحيوية يمكن أن تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك على الشركات والخدمات العامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
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