رومانيا تقرر إرسال منظومة باتريوت إلى أوكرانيا

أعلنت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي الخميس عزمها على إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا.

وفي حين تطالب كييف بالحصول على مزيد من أنظمة باتريوت الصاروخية، تتردد دول الناتو في إرسالها لأنها تريد حماية مجالها الجوي.

وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني الروماني في بيان «بالنظر للتدهور الكبير في الوضع الأمني في أوكرانيا... قرر أعضاء المجلس تقديم منظومة باتريوت لأوكرانيا بتنسيق وثيق مع دول الحلف».

واتُخذ القرار «شرط أن تواصل بلادنا المفاوضات مع دول الحلف، وخصوصاً الولايات المتحدة، بهدف الحصول على نظام مماثل أو معادل» لحماية مجالها الجوي، وفق البيان.

وأضاف البيان أن الدولة المتاخمة لأوكرانيا تحتاج أيضاً إلى «حلّ موقت لتعويض الضعف التشغيلي الناجم بالتالي عن ذلك».

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ«الدعم المستند على مبادئ» من رومانيا.

ولمّح الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إلى انفتاح على مساعدة كييف بمنظومة باتريوت مطلع مايو بعد لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن.

لكنه حذر من أنه «من غير المقبول ترك رومانيا من دون دفاعات جوية».



