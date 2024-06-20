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الجامعة العربية والأمم المتحدة تطلقان حملة «احميها»

الجامعة العربية والأمم المتحدة تطلقان حملة «احميها»
20 يونيو 2024 21:51

أطلقت جامعة الدول العربية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حملة «احميها» على جميع منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بخطورة العنف ضد النساء والفتيات في وضع اللجوء في المنطقة العربية. جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الموافق 20 يونيو من كل عام.

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وأوضح البيان أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ «الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء خاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات» التي تم اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 155 عام 2021، ولتعزيز حماية النساء والفتيات.
 وأشار البيان إلى أن النساء والفتيات يشكلن 51% من اللاجئين الذي يحتاجون للدعم والمساندة في المنطقة العربية، مشدداً على أن حملة «احميها» تعد فرصة لتجديد الالتزام الجماعي، والمسؤولية المشتركة نحو ترجمة التعاطف إلى أفعال تمنحهن الأمل، وتوحيد الجهود لضمان حصولهن على الحماية، والخدمات كافة بما فيها الخدمات الصحية والقانونية والدعم النفسي.
 ودعت جامعة الدول العربية، في بيانها، إلى العمل جميعاً متحدين من أجل النساء والفتيات اللاجئات، فهن في أمس الحاجة إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى.

المصدر: وام
الجامعة العربية
الأمم المتحدة
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