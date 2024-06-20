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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

جنود إسرائيليون في باحات الحرم القدسي (أرشيفية)
21 يونيو 2024 01:02

القدس (الاتحاد)

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أفاد تقرير فلسطيني باقتحام مستوطنين إسرائيليين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية. 
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن شهود عيان قولها، إن «عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً». 
ووفق الشهود «فرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً على دخول المصلين إلى الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية».
وفي سياق متصل، أفادت وكالة «وفا» بتجمهر مستوطنين، أمس، قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وأفادت بأن عشرات المستوطنين تجمهروا قرب المدخل الشمالي، ورفعوا العَلَم الإسرائيلي ويافطات عنصرية، وذلك تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

مستوطنون إسرائيليون
المستوطنون الإسرائيليون
المسجد الأقصى
فلسطين
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إسرائيل
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القدس
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