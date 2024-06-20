حرمان 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية العامة في غزة

غزة (الاتحاد)

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أمس، إن الحرب حرمت نحو 39 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من التقدم لامتحانات الثانوية العامة، المقرر البدء بها غداً السبت.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور قوله، في بيان صحفي أمس، إن «450 طالباً من طلبة الثانوية العامة قضوا هذا العام جراء العدوان، بينهم 20 طالباً من الضفة الغربية».

ولفت إلى أنه «من المقرر أن يلتحق 1320 طالباً وطالبة في اختبارات التوجيهي في 29 دولة عربية، بينهم 1090 يتواجدون في مصر»، مشيراً إلى أن طواقم الوزارة افتتحت أكبر قاعة في مصر، إضافة لافتتاح قاعات خاصة في روسيا، وتركيا، وقطر، فيما ستعقد الاختبارات في سفارات بقية الدول.