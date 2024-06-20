الجمعة 21 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«التعاون الخليجي» يدعو لتجنيب المنطقة مخاطر الحرب وتداعياتها

تصاعد الدخان عقب قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
21 يونيو 2024 01:02

عواصم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة وغزة والدول العربية
كولومبيا تستعد لاستقدام 50 طفلاً من غزة للعلاج

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، عن القلق البالغ جراء التصعيد العسكري في لبنان. 
ودعا البديوي، في بيان، الأطراف المعنية كافة للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وتداعياتها.
وأدان البيان إعلان القوات الإسرائيلية إقرار خطة لشن هجوم على لبنان، مشدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 الداعي لوقف العمليات العسكرية كافة في لبنان. 
وأكد الأمين العام ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر في 10 يونيو الجاري بشأن إيقاف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العسكرية كافة في قطاع غزة. 
كما أكد موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت تجاه لبنان وفقاً لما أقره المجلس الأعلى في دورته الـ 44 (ديسمبر 2023 - الدوحة) بشأن وقوف مجلس التعاون مع الشعب اللبناني، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه. 
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، خلال اتصال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، استعداد بلاده للقيام بأي اتصالات ومساعٍ لتخفيف حدة التوتر في جنوب لبنان، وتثبيت الهدوء والأمن والاستقرار.
وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن كاميرون بحث مع ميقاتي العلاقات بين البلدين، والوضع في لبنان والمنطقة. 
بدوره، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يتابع عن كثب الوضع في منطقة الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث يمثل «مصدر قلق مستمر»، لافتاً إلى أن «الاتحاد قد عبر عن ذلك في أكثر من مناسبة وحذر من خطر المواجهة».
وأضاف أنه «بموجب مقتضيات قرار مجلس الأمن 1701، فإن الاتحاد الأوروبي يلح على الأطراف كافة أن تبذل ما في وسعها من أجل خفض التصعيد أو اتخاذ الخطوات اللازمة التي تقود إلى خفض التصعيد، من أجل تفادي المزيد من التوتر والدخول في مفاوضات هادفة».
وأردف أنه «في هذا الإطار، يرحب الاتحاد الأوروبي بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها الشركاء الدوليون، خاصة فرنسا والولايات المتحدة، من أجل خفض التصعيد».
وشدد على أن «الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم لبنان والشعب اللبناني، وقد أكد ذلك في العديد من المناسبات، وآخرها خلال زيارة المفوضية الأوروبية، بتوصية من القمة الأوروبية».

مجلس التعاون الخليجي
جاسم البديوي
لبنان
لبنان وإسرائيل
إسرائيل
غزة
فلسطين
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة وغزة والدول العربية
21 يونيو 2024
بوتين والرئيس الفيتنامي تو لام في هانوي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: مقترح روسيا للسلام في أوكرانيا لن يدوم إلى الأبد
21 يونيو 2024
بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سنتكوم» تدمر سفينتين للحوثيين
21 يونيو 2024
سوناك يتحدث إلى المزارعين في بارنستابل جنوب غرب إنجلترا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بريطانيا.. «التصويت التكتيكي» يهدد «المحافظين» في انتخابات 4 يوليو
21 يونيو 2024
طفلة تبحث عن مياه صالحة للشرب في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كولومبيا تستعد لاستقدام 50 طفلاً من غزة للعلاج
21 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©