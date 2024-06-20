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«سنتكوم» تعيد تركيب «الرصيف العائم» في غزة

رصيف غزة العائم
21 يونيو 2024 01:02

واشنطن (وكالات)

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نقل إعلام أميركي عن مسؤولَين، أمس، أن القيادة المركزية «سنتكوم» أعادت تركيب رصيف غزة العائم بعد أيام من تفكيكه بحجة الظروف الجوية وارتفاع الأمواج.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إعادة تركيب الرصيف منذ بنائه منتصف مايو الماضي.
والثلاثاء، قال متحدث وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، بات رايدر، في إحاطة صحفية، إن الرصيف سيبدأ العمل هذا الأسبوع، من دون تحديد موعد ذلك.
والأسبوع الماضي، أزيل الرصيف من موقعه في ساحل غزة وجرى سحبه إلى مدينة أسدود بحجة توقعات بارتفاع أمواج البحر، وفقًا لبيان صادر عن «سنتكوم» حينها.
وفي 8 مارس الماضي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن قرار إنشاء رصيف بحري مؤقت لتوصيل الغذاء والمساعدات للفلسطينيين، في ظل القيود الإسرائيلية المشددة على وصول المساعدات من المعابر البرية.

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