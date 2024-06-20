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أميركا ستسجل درجات حرارة قياسية

أميركا ستسجل درجات حرارة قياسية
21 يونيو 2024 00:55

من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة درجات حرارة أعلى من المعتاد بين يوليو وسبتمبر، وفقا لتوقعات وكالة حكومية أميركية الخميس، في وقت تشهد البلاد أول موجة حر كبيرة هذا العام.
وقالت يونا إنفانتي خبيرة الأرصاد الجوية في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي «ما نتوقعه هو أن القسم الأكبر من الولايات المتحدة باستثناء بعض المناطق» سيشهد درجات حرارة «أعلى من المعتاد».
وأوضحت أن هذه التوقعات لا تكشف عن أي حالات جوية قصوى محتملة (موجات الحر ودرجات حرارة قياسية وغيرها) قد تحدث هذا الصيف.
تؤثر أول موجة حر كبيرة هذا العام في الولايات المتحدة حاليا على شمال شرق البلاد - وهي موجة حر مبكرة لأن الصيف بدأ للتو.
ووجهت الى نحو 95 مليون أميركي إنذارات من ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لموقع الحكومة «هيت دوت غوف». ومن المفترض أن يستمر هذا الوضع حتى نهاية الأسبوع وفقا للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.
وحذرت الهيئة الوطنية من أن «درجات الحرارة المبكرة في فصل الصيف واستمرارها لأيام والرياح الضعيفة وقلة السحب ستكون عوامل تفاقم الظاهرة».
وأضاف المصدر ان «على الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى أجهزة تكييف موثوقة إيجاد طريقة للتبريد».
والأربعاء شهدت بلدة كاريبو الصغيرة في ولاية مين (شمال شرق البلاد) درجة حرارة قياسية بلغت نحو 35,5 درجة مئوية. وتجاوزت درجات الحرارة في مدينتي نيويورك وواشنطن مرة اخرى 30 درجة مئوية الخميس.

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