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مواطنو 65 دولة إلى روسيا من دون تأشيرة ومباحثات مع 9 دول جديدة

موسكو(أرشيفية)
21 يونيو 2024 13:05

أعلن أليكسي كليموف رئيس الدائرة القنصلية لدى وزارة الخارجية الروسية عن أن روسيا تجري مباحثات مع تسع دول إضافية بشأن إلغاء تأشيرات السفر المتبادل، مشيراً إلى أنه بالفعل تم إلغاء التأشيرة مع 65 دولة.

وقال كليموف في حديث لوكالة "نوفوستي": "في الوقت الراهن ووفقاً للاتفاقيات الثنائية يمكن لمواطني أكثر من 65 دولة دخول الأراضي الروسية من دون تأشيرة، لافتا إلى أنه تم خلال السنوات الأربع الماضية إبرام 15 اتفاقاً بهذا الصدد ودخلت جميعها حيز التنفيذ".

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وأضاف: "تجرى الآن مباحثات مع 9 دول أخرى حول إلغاء التأشيرة المتبادل".

 

المصدر: وام
روسيا
موسكو
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