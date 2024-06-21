أرمينيا تعترف رسمياً بدولة فلسطين

أعلنت أرمينيا اليوم اعترافها رسميا بدولة فلسطين ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من بين 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت كالة أنباء "أرمن برس" عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الأرمينية قوله إن أرمينيا تؤيد قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة كما تؤيد مبدأ حل الدولتين للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".وأوضح البيان أن الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة والصراع المستمر من بين القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب التسوية وأن جمهورية أرمينيا ترفض رفضا قاطعا استهداف البنية التحتية المدنية والعنف ضد السكان المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيانها إنه بناء على ما سبق وتأكيدا لالتزامنا بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".