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قتلى ومصابون جراء عواصف قوية ضربت موسكو

منظر عام يظهر الكرملين وسد نهر موسكفا مع اقتراب العاصفة، في موسكو
21 يونيو 2024 16:11

لقي شخصان حتفهما وأصيب 35 آخرون بجراح مختلفة نتيجة العواصف الشديدة التي ضربت العاصمة الروسية موسكو يوم أمس.

وأوضحت هيئة الصحة في موسكو اليوم أن الرياح القوية والعواصف التي ضربت المدينة تسببت بوفاة شخصين وإصابة 35 أخرين فيما تم نقل 18 شخصا إلى المستشفيات بينهم أربعة أطفال، لتلقي العلاجات والعناية الطبية اللازمة.. مشيرة إلى وقوع خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

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من جهته، قال بيتر بيريوكوف، نائب محافظ موسكو لشؤون الإسكان والخدمات المجتمعية والمناظر الطبيعية إن العواصف القوية التي ضربت موسكو أسفرت إلى اقتلاع مئات الأشجار وتضرر عدد كبير من السيارات موضحا أن العمل جار على إصلاح الأضرار التي تعرضت لها بعض الممتلكات العامة والخاصة.

كان "مركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في موسكو" قد أعلن حالة الطوارئ أمس (الخميس) بسبب العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة والرياح القوية التي ضربت المدينة وبلغت سرعة الرياح 23م/ثانية في بعض المناطق.

المصدر: وام
روسيا
عواصف
موسكو
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