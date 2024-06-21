السبت 22 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موجة حر صيفية تضرب إيطاليا

موجة حر صيفية تضرب إيطاليا
21 يونيو 2024 22:18

شهدت إيطاليا الجمعة أول موجة حر هذا الصيف، فيما سعت سلطات العاصمة إلى زيادة المساحات المظلّلة لتخفيف وطأة ارتفاع درجات الحرارة عن السكان والسياح.وتوقّعت الأرصاد الجوية أن تبلغ درجات الحرارة 40 مئوية في أنحاء من البلاد، وفق مرصد سلاح الجو، في حين أصدرت وزارة الصحة تحذيراً من أعلى درجة من حرارة قصوى في روما وباليرمو وغيرهما من المدن.
موقع الأرصاد الجوية «إل ميتيو» أشار إلى أن موجة الحر ناجمة عن إعصار إفريقي مضاد أطلقت عليه تسمية «مينوس» نسبة إلى نجل «زيوس» في الأساطير الإغريقية.
وفي حين تكثر في العاصمة الحدائق العامة ونوافير المياه سواء تلك الصالحة للشرب أو تلك التي يقتصر الغرض منها على الزخرفة، تفتقر ساحات وشوارع كثيرة في روما لما يحمي من أشعة الشمس.
أشجار النخيل القليلة غير كافية لتخفيف وطأة الحر، وخلال ساعات الظهيرة فضّل كثر تناول الغداء في قاعات مطاعم مكيّفة بدلا من الجلوس في الهواء الطلق.

أخبار ذات صلة
صوت انفجار بين إيطاليا وفرنسا قد يكون ناجماً عن نيزك
فريق الإمارات يعلن مشاركة 8 دراجين في طواف فرنسا

وأجرت منظمة غرينبيس البيئية جولة في شوارع روما شغّلت خلالها كاميرا حرارية رصدت درجات تخطّت 50 مئوية في بعض الأنحاء، بما في ذلك الكولوسيوم.
في العام الماضي سجّلت روما درجة حرارة قياسية بلغت 42,9 مئوية في 8 يوليو، وفق بلدية العاصمة.

 

المصدر: آ ف ب
إيطاليا
آخر الأخبار
«تعليم» تعدّل نظامي المسارات التعليمية والمواد الاختيارية
علوم الدار
«تعليم» تعدّل نظامي المسارات التعليمية والمواد الاختيارية
اليوم 19:19
مصرع 27 شخصاً في انزلاقات أرضية في أميركا الوسطى
الأخبار العالمية
مصرع 27 شخصاً في انزلاقات أرضية في أميركا الوسطى
22 يونيو 2024
قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بولاية آركنسو الأميركية
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بولاية آركنسو الأميركية
22 يونيو 2024
حرائق مستعرة في البرازيل
الأخبار العالمية
حرائق مستعرة في البرازيل
اليوم 23:22
حمدان بن زايد: في يوم الأب العالمي نستذكر سجايا الوالد الشيخ زايد رحمه الله
علوم الدار
حمدان بن زايد: في يوم الأب العالمي نستذكر سجايا الوالد الشيخ زايد رحمه الله
اليوم 23:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©