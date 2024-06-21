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مصرع 27 شخصاً في انزلاقات أرضية في أميركا الوسطى

مصرع 27 شخصاً في انزلاقات أرضية في أميركا الوسطى
22 يونيو 2024 00:15

قضى 27 شخصا في أميركا الوسطى من جراء انزلاقات أرضية وفيضانات في الأسبوع الماضي، غالبيتهم في السلفادور، وفق ما أفاد الجمعة مسؤولون أشاروا أيضا إلى تسجيل وفيات في غواتيمالا وهندوراس.
وقال وزير البيئة السلفادوري فرناندو لوبيز إن الأمطار الغزيرة نجمت عن منخفض جوي فوق المحيط الهادئ مع تأثير غير مباشر للعاصفة الاستوائية ألبرتو التي أودت بأربعة أشخاص في المكسيك.
وقال قائد جهاز الحماية المدنية في السلفادور لويس أمايا في مقابلة تلفزيونية «للأسف ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19».
وبين القتلى فتاتان اجتاح انزلاق أرضي منزلهما.
وقال أمايا إن عمليات إجلاء وقائية أجريت في مناطق عرضة بشكل كبير للخطر تقع عند سفوح تلال وقرب أنهر فاضت مياهها.
في غواتيمالا المجاورة، أفادت السلطات بمصرع سبعة أشخاص وأعلنت أن الفيضانات ألحقت أضراراً بطرق وجسور.
وأفادت اللجنة الدائمة للطوارئ في هندوراس بوفاة شخص وتضرر أكثر من مئتي منزل و3500 شخص.
وأدى ارتفاع منسوب أنهر إلى عزل عدد من المناطق في جنوب هندوراس قرب الحدود مع السلفادور، وفق مراسل وكالة فرانس برس.
ولم يفد عن وفيات في نيكاراغوا، لكن السلطات حذّرت من ارتفاع منسوب أنهر ومن اجتياح المياه منازل وتضرر طرق.

 

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