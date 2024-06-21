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«الجنائية الدولية» تنشر مذكرة اعتقال بحق زعيم جماعة إرهابية في مالي

مقر المحكمة الجنائية الدولية
22 يونيو 2024 01:04

لاهاي (رويترز)

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نشرت المحكمة الجنائية الدولية أمس، مذكرة اعتقال بحق إياد أغ غالي، زعيم جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في مالي.
وقالت المحكمة إن غالي المعروف أيضاً باسم أبو الفضل متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين يناير 2012 والشهر نفسه من 2013.  
وصدرت مذكرة الاعتقال بحقه في 2017 لكنها ظلت طي الكتمان قبل الإعلان عنها أمس.
وفي قضايا سابقة نظرتها المحكمة لأعضاء آخرين في الجماعة، قال ممثلو الادعاء إن مسلحي الجماعة اغتصبوا نساء في مدينة «تمبكتو».
واستخدم المقاتلون المرتبطون بتنظيم «القاعدة» أيضاً الفؤوس والمجارف والمطارق لتحطيم المقابر والأضرحة التي يرجع تاريخها إلى قرون مضت في تمبكتو. 

المحكمة الجنائية الدولية
مالي
تنظيم القاعدة
جرائم حرب
جرائم ضد الإنسانية
الجماعات الإرهابية
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