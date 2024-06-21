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بلينكن يؤكد ضرورة خفض التصعيد في لبنان والتوصل إلى حل دبلوماسي

أنتوني بلينكن
22 يونيو 2024 01:04

واشنطن (وكالات) 

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دعا وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى تجنب المزيد من التصعيد في لبنان واتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدة الإنسانية لقطاع غزة المحاصر. 
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح صحفي، إن ذلك جاء خلال اجتماع بلينكن في واشنطن مع وفد إسرائيلي من بينهم مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.  
وأضاف ميلر أن «بلينكن أكد ضرورة خفض التصعيد في لبنان والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات اللبنانية والإسرائيلية بالعودة إلى ديارها». 
وفي سياق متصل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، على وجوب ألا يصبح لبنان «غزة أخرى»، مندداً بالخطابات العدائية الذي «يثير مخاوف من كارثة لا يمكن تصورها».
وقال غوتيريش للصحافيين «لنكن واضحين: لا يمكن لشعوب المنطقة ولشعوب العالم أن تسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى».
وأضاف «اشعر بأنني مضطر إلى التعبير عن قلقي البالغ حيال التصعيد بين إسرائيل ولبنان على طول الخط الأزرق» الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل اثر انسحاب الجيش الإسرائيلي العام 2000.

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أميركا
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