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ارتفاع حصيلة إطلاق نار في ولاية أركنساس الأميركية

ارتفاع حصيلة إطلاق نار في ولاية أركنساس الأميركية
22 يونيو 2024 08:58

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 10 آخرون في إطلاق نار عشوائي يوم الجمعة خارج متجر للبقالة في مدينة فورديس بولاية أركنساس الأميركية، حسبما قالت الشرطة.

وأوضحت شرطة الولاية في مؤتمر صحفي إن اثنين من عناصر الشرطة كانوا من بين المصابين، مضيفة أن إصابات الجرحى تتراوح بين إصابات غير مهددة للحياة وإصابات خطيرة.

وقالت الشرطة إن مطلق النار أصيب وهو في حالة حرجة بعد إطلاق النار عليه من جانب الشرطة واحتجازه. وقال المكتب الاتحادي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات إنه تم إرسال عملاء خاصين من مكتبه الميداني في ولاية نيو أورليانز إلى مكان الحادث للمساعدة في التعامل مع إطلاق النار.

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وقالت حاكمة أركنساس ساره هاكابي ساندرز على مواقع التواصل الاجتماعي «لقد تم إطلاعي على حادث إطلاق النار المأساوي في فورديس وأنا على اتصال مستمر مع شرطة الولاية في مكان الحادث.

أنا ممتنة لعناصر إنفاذ القانون أول من استجابوا للحادث على تحركهم السريع والبطولي لإنقاذ الأرواح».

المصدر: د ب أ
أميركا
إطلاق نار
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